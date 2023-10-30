Голливудская актриса выпустила заявление в поддержку жителей Сектора Газа

Всемирно известная голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли, которая около 20 лет была послом доброй ООН по делам беженцев, впервые прокомментировала очередной военный конфликт между Израилем и Палестиной.

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Своей позицией о вторжении ХАМАС на территорию Израиля 7 октября знаменитость поделилась в Инстаграм. Анджелина обнародовала длинное заявление, в котором осудила террористическую атаку палестинцев, но в тоже время расскритиковала власти Израиля, которые бомбят Сектор Газа, забывая о мирных жителях.

«Как и миллионы людей во всем мире, я провела последние недели больной и злой из-за террористической атаки в Израиле, гибели стольких невинных мирных жителей, и задавалась вопросом, как лучше всего помочь. Я тоже молюсь за немедленное и безопасное возвращение каждого заложника и за семьи, которые несут невообразимую боль от убийства близкого человека. Прежде всего, убитые дети, и многие дети теперь остались сиротами. То, что произошло в Израиле, является террористическим актом. Но это не может оправдать невинные жизни, потерянные в результате бомбардировок гражданского населения в секторе Газа, которому некуда идти, нет доступа к еде и воде, нет возможности эвакуации и нет даже основного права человека пересекать границу в поисках убежища», — написала Джоли.

Она добавила, что население Газы десятилетиями вынуждено постоянно перемещаться и жить без гражданства в условиях жесткой блокады. Актриса призвала прикратить огонь и увеличить гуманитарную помощь для пострадавших.

«Поскольку я работаю с беженцами в течение 20 лет, мое внимание сосредоточено на людях, перемещенных в результате насилия в любом контексте. Население Газы составляет более 2 миллионов человек ( половина из них дети), которые живут в условиях жесткой блокады в течение почти двух десятилетий, вдобавок к десятилетиям перемещения и безгражданства. Немногие прибывающие грузовики с гуманитарной помощью представляют собой малую часть того, что необходимо (и до нынешнего конфликта их доставляли ежедневно), а бомбардировки ежедневно вызывают новые отчаянные гуманитарные потребности. Отказ в помощи, топливе и воде является коллективным наказанием народа. Человечество требует немедленного прекращения огня. Жизни палестинцев и израильтян, а также жизни всех людей во всем мире имеют одинаковое значение. Необходимо сделать все, что может предотвратить жертвы среди гражданского населения и спасти жизни. Как и многие другие, я делала пожертвования на оказание медицинской помощи. Я решила поддержать работу "Врачей без границ" и внимательно слежу за их репортажами», — поделилась звезда кино.

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