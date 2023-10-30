Тело телезвезды и экс-политика вернули в Украину

Поклонники украинского комедийного актера и телеведущего Сергея Сивохо, который умер 17 октября в Германии, смогут с ним попрощаться в Киеве. Об этом сообщается в официальном Телеграм-канале юмористического проекта «Лига смеха», судьей которого в первых сезонах был Сивохо.

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Церемония прощания с шоуменом и советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса запланирована на 11:00 в эту пятницу, 3 ноября, и пройдет она в здании МЦКМ «Октябрьский дворец».

Напомним, что Сергей скончался на 55-м году жизни после продолжительной болезни легких в одной из немецких больниц.

Церемония прощания с Сергеем Сивохо Фото: Телеграм-канал «Лиги смеха»

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