Ксения Мишина достала из архива свои полуголые морские кадры и поделилась рассуждениями про депрессию и заниженную самооценку.

Ксения Мишина показала инстаграмщикам фотографии и видео в бикини из ОАЭ. Они сняты на фоне знаменитого небоскреба-паруса Бурдж-эль-Араб в Дубае.

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Звезда сериалов "Крепостная" и "Клятва врача" плескалась в воде и стояла недалеко от вышеупомянутой гостиницы. Но это не свежие фотографии, их лицедейка достала из архива.

Источник: instagram misha.k.ua

Источник: instagram misha.k.ua

Источник: instagram misha.k.ua

Источник: instagram misha.k.ua

Источник: instagram misha.k.ua

В подписи к результатам съемки на Персидском заливе Мишина изложила чужие размышления, в которых разница цены на воду в разных местах связана с самодиагностированием депрессии и заниженной самооценки.

Источник: instagram misha.k.ua

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Ранее мы писали, что Анна Тринчер возмутила подписчиков полуголыми кадрами. Некоторые пользователи объяснили, почему сочоли публикацию таких снимков неуместной.