"Очевидно, ты хочешь меня": Тринчер возмутила подписчиков показом ягодиц и груди
Актриса, певица и блогерша-миллионница Анна Тринчер поделилась пикантными кадрами. Но кроме комплиментарных комментариев ее также засыпали критикой.
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22-летняя деятельница, известная зрителям украинского сериала "Школа", показала 8 босоногих фотографий, снятых на фоне панорамного окна.
"Очевидно, ты хочешь меня", – подписала на английском снимки Тринчер.
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В отзывах Анне написали, что не стоит показывать все части тела. Кое-кто пошутил, что она перестала петь и завела страницу на эротическом ресурсе. В то же время ряд пользователей встал на защиту артистки:
Ранее мы писали, что Бритни Спирс вернулась к полному обнажению в сети. Она показала нудистский снимок с пляжа.