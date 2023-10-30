Звезда сериала Школа Анна Тринчер показалась в откровенных позах, что, по мнению многих пользователей, было лишним.

Актриса, певица и блогерша-миллионница Анна Тринчер поделилась пикантными кадрами. Но кроме комплиментарных комментариев ее также засыпали критикой.

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22-летняя деятельница, известная зрителям украинского сериала "Школа", показала 8 босоногих фотографий, снятых на фоне панорамного окна.

"Очевидно, ты хочешь меня", – подписала на английском снимки Тринчер.

Источник: instagram annatrincher_official

Источник: instagram annatrincher_official

Источник: instagram annatrincher_official

Источник: instagram annatrincher_official

Источник: instagram annatrincher_official

Источник: instagram annatrincher_official

Источник: instagram annatrincher_official

Источник: instagram annatrincher_official

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В отзывах Анне написали, что не стоит показывать все части тела. Кое-кто пошутил, что она перестала петь и завела страницу на эротическом ресурсе. В то же время ряд пользователей встал на защиту артистки:

Источник: instagram annatrincher_official

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