Звезду «Друзей» нашли мертвым в его доме 28 октября

Семья Мэттью Перри выпустила первое заявление после его трагической смерти в 54 года Getty Images

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Близкие родственники канадо-американского актера Мэттью Перри впервые дали публичный комментарий о его кончине. 54-летний звезда сериала «Друзья» умер в субботу, 28 октября, в своем доме в Лос-Анджелесе, а днем позже его семья поделилась заявлением о трагедии через журнал People

«Мы убиты горем из-за трагической утраты нашего любимого сына и брата. Мэттью принес столько радости миру, как актер и друг. Вы все так много значили для него, и мы ценим огромное излияние любви», — говорится в сообщении родных Перри.

Ранее таблоид TMZ со ссылкой на правоохранительные органы написал, что Перри был найден мертвым в джакузи. Ассистент Мэттью вызвал сотрудников службы экстренной помощи, которые констатировали остановку сердца. На месте происшествия не было обнаружено никаких наркотиков и следов насильственной смерти. Предварительно, знаменитость умер в 54-летнем возрасте из-за утопления. Официальная причина будет объявлена после вскрытия.

«Друзья» / Источник: Getty Images

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