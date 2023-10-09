Участник ТНМК Александр Сидоренко описал времена совместного концерта с Ниной Матвиенко в Киеве конца 1990-х.

Украинские публичные лица вспоминают Нину Матвиенко, которой не стало вчера, 8 октября. Пост артистке посвятил и Александр "Фоззи" Сидоренко, автор текстов группы "Танок на майдані Конґо" и один из ее вокалистов.

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50-летний конголезец опубликовал подборку фотографий с Ниной Матвиенко, снятых во время совместного выступления. А в подписи к кадрам Фоззи вспомнил концерт в столице конца 1990-х, на котором исполнительница поделилась с ним ценным профессиональным советом:

"Где-то в пределах ~ 99 нового года мы играли на Майдане. Я тогда как раз сорвал голос – либо на концерте, либо на футболе. И я спрашивал у коллег, как мне быть. Вокруг что-то советовали о коньяке (приятно) и о сырых яйцах (неприятно). А Нина Митрофановна тогда рассказывала, как на гастролях в Америке варила борщ с помощью кипятильника (потому что смешные суточные). Услышав мой запрос о средствах борьбы с сорванным голосом, подошла и сказала: "Спи, дитя. Долго. И молчи". Где-то тогда мы и предложили совместный трек".

Завершил Александр тем, что погрузится в размышления о наследии коллеги:

"Спите спокойно, Нина Митрофановна. Вы заслужили. А я помолчу, постигая Ваше Величие. Ой, летіли дикі гуси. RIP".

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