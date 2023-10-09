Экс-участница «ВИА Гры» запостила архивное фото со своего детства

«Штормит меня знатно, как и каждый год»: Димопулос почтила память отца, которого потеряла в 17 лет Фото: instagram.com/santadimopulos

Украинская певица Санта Димопулос посвятила новую публикацию в соцсети своему покойному отцу. На своей странице в Инстаграм в разделе сторис экс-солистка группы «ВИА Гры» и победительница шоу «Танцы со звездами-2020» рассказала фанам, что 8 октября ее папа мог бы отпразновать день рождения.

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Димопулос напомнила фанам, что потеряла родного человека, когда ей было 17 лет. Знаменитость добавила, что до сих пор тяжело переживает смерть папы, и постоянно думает о том, как бы сложилась ее судьба, если бы он был жив.

«Штормит меня знатно, как и каждый год 8 октября. Сегодня день рождения моего папы, который ушел из жизни, когда мне было 17 лет. До сих пор без слез не могу о нём говорить. До сих пор не могу смириться с тем, что его нет. Мне очень его не хватало, и я часто думаю, о чем бы говорила с ним и как бы сложился мой путь будь он был жив», — написала звезда.

Ранее в одном из интервью Санта рассказывала, что причиной смерти ее близкого родственника стал рак легких.

Санта Димопулос показала своего отца Фото: instagram.com/santadimopulos

Ранее мы писали, где и когда состоится церемония прощания с Ниной Матвиенко.