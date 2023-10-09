Екатерина Бужинская снялась на фоне Биг-Бена, а также подняла в Великобритании флаг Украины.

Народная артистка Украины Екатерина Бужинская показала "украинцев в Лондоне". Именно так она подписала выложенные в инстаграме фотографии, на которых и сама зафиксирована.

Читай также: Кравец показала свой "женский круг" из Крушельницкой, Украинки и Заньковецкой

44-летняя певица наснималась на фоне выдающихся сооружений Туманного Албиона. В частности, возле Биг-Бена, или часовой башни Вестминстерского дворца.

Бужинская прогулялась по столице Великобритании в длинном синем платье с узором в виде желтых колосков. Она не только выбрала патриотический гардероб, но и подняла сине-желтое знамя.

Компанию певице за рубежом составила компания лиц, среди которых был и 57-летний коллега Михаил Грицкан.

Источник: instagram buzhynska

Источник: instagram buzhynska

Источник: instagram buzhynska

Источник: instagram buzhynska

Источник: instagram buzhynska

Читай также: Дженнифер Лопес поразила подписчиков пышным платьем с глубочайшим декольте

Ранее мы писали, что Наталья Валевская прошлась по Нью-Йорку в патриотическом платье.