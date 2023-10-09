Звезда подиумов поздравила с днем рождения дочь, опубликовав ее младенческие фото

Всемирно известная немецкая супермодель и ведущая Хайди Клум посвятила новый пост в соцсети своей младшей дочери, которую она родила от британского исполнителя Seal. На своей странице в Инстаграм 50-летняя звезда подиумов и глянцевых обложек публично поздравила Лу з днем рождения.

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По случаю 14-летия наследницы многодетная звездная мама поделилась архивными кадрами из семейного альбома, которые были сделаны в первые дни жизни Лу. На нескольки снимках из подборки Хайди знакомит новорожденнную дочь с ее братьями Генри (2005) и Йоханом (2006), а также со старшой сестрой Лени (2004).

«С 14-летием, ЛУ. Я люблю тебя всем, что у меня есть», — обратилась к имениннице Клум.

Хайди Клум с детьми Фото: instagram.com/heidiklum

Хайди Клум с детьми Фото: instagram.com/heidiklum

Хайди Клум с детьми Фото: instagram.com/heidiklum

Хайди Клум с детьми Фото: instagram.com/heidiklum

Хайди Клум с детьми Фото: instagram.com/heidiklum

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