Дядя певицы подделал подпись, чтобы в тайне от родственников продать дом

«Мы в судах больше 10 лет»: Димопулос показала дом, который незаконно отобрали у ее мамы Фото: instagram.com/santadimopulos

Украинская исполнительница и предпринимательница Санта Димопулос сообщила фанам, что вернулась в Украину не только, чтобы официально сменить имя и отчество, но и заняться еще одним судебным делом. На своей странице в Инстаграм в разделе сторис бывшая участница «ВИА Гры» и победительница «Танцев со звездами-2020» рассказала о незаконной продаже дома ее бабушки.

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По словам Санты, по завещанию дом ее родственницы должен был поровну достаться ее детям — маме певицы и ее дяди. Однако, дядя решил продать недвижимость, подделав подпись своей сестры. Она добавила, что мужчины уже нет в живых, и показала, что с домом бабушки сделали новые владельцы.

«Мало кто знает эту мою боль. Это дом моей бабушки. Дом, который они с дедушкой построили своими руками, где я проводила много времени в детстве. Я до сих пор помню нашу шелковицу, красивые и благоухающие деревья яблони, под которыми я любила мечтать, бабушкин огород с клубникой, ягодами, картошкой. Нашу беседку, где она рассказывала мне истории своей молодости. После смерти она завещала его своим детям - моей маме и ее брату. Он обманом, подделав ее подпись, продал дом. Его уже нет в живых. То, что сделали эти люди, видно на фото», — написала звезда.

Димопулос отметила, что есть официальный документ, подтверждающий обман дяди, однако суд не спешит выносить решение. Певица считает, что работники суда «ждут денег», однако она не собирается давать взятку.

«Мы в судах больше 10 лет, и несмотря на то что есть официальный документ о том, что подпись подделана, суд так и не вынес никакого решения. Почему? Ждут денег. А я принципиально их не дам, потому что дом по закону наш. Это было цветущее, красивое и волшебное место. Сейчас это превратили в гадюшник. Я приехала сюда впервые за много лет, видимо, пришло время. Болит, - уточнила певица. - Мне жаль, что раньше я не была зрелой и сильной настолько, чтобы взять это в свои руки. Это я к чему? Только углубляясь в себя, занимаясь своим духовным развитием, к нам приходит то, что истинно важно. Наш род, наши предки, наши воспоминания - это бесконечная сила и источник. Берегите это всегда», — обратилась к поклонникам Санта.

Димопулос показала дом, который незаконно отобрали у ее мамы Фото: instagram.com/santadimopulos

Димопулос показала дом, который незаконно отобрали у ее мамы Фото: instagram.com/santadimopulos

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