Историк Эдуард Андрющенко обнародовал фото документов из архива СБУ

Украинский историк и журналист Эдуард Андрющенко после того, как узнал о смерти Нины Матвиенко, решил поделиться документами из архива СБУ с упоминанием имени легендарной певицы. На своей странице в Facebook Андрющенко заявил, что КГБ следил за Матвиенко из-за ее проукраинской позиции.

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В документах 1978 года Комитет госбезопасности УССР сообщает главе ЦК КПУ Владимиру Щербицкому, что за Ниной Митрофановной была установлена слежка, когда она еще пела в народного хора имени Григория Веревки. Артистку обвиняли в том, что она общалась с «антисоветскими элементами», делала «идейно вредные высказывания», нарушала правила поведения за границей и встречалась с представителями «украинских националистических организаций» во время гастролей в Канаде и Франции.

Мужа Матвиенко, художника Петра Гончара, в документе назвали сыном «националистически настроенного скульптора Гончара И. М., который у себя дома организовал музей предметов украинской старины для проведения сборов с «антисоветскими элементами».

Председатель Комитета госбезопасности Украинской ССР Виталий Федорчук в документе также просит обратить внимание на художественного руководителя хора имени Веревки, который якобы специально дал Матвиенко главную роль в фольклорном спектакле по мотивам одного из произведений Гоголя, чтобы она снова смогла получить возможность выезжать за границу.

Ранее мы писали, где и когда состоится церемония прощания с Ниной Матвиенко.