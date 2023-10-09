Жена Виктора Павлика призналась, в безопасности ли ее родственники после атаки ХАМАС

Репяхова рассказала вышла ли на связь ее сестра, которая много лет живет в Израиле Фото: instagram.com/repyahovakate

Блогерша Екатерина Репяхова поделилась с подписчиками, все ли хорошо с ее родственниками, которые живут в Израиле. В частности пользователи Сети интересовались у жены певца Виктора Павлика, не пострадала ли ее сестра Ольга после атаки ХАМАС. В Инстаграм-сторис Екатерина рассказала, что Оля была на шабате без связи, однако удалось дозвониться к другим родственникам, которые заверили, что в их городе нормальная обстановка.

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«Сестра на шабате без связи. Но позвонили другим родственникам, в их городе все нормально. Весь этот кошмар в 68 километрах от сестры. Для Израиля это считается далеко», — написала Репяхова.

Екатерина Репяхова призналась, удалось ли ей связаться с сестрой из Израиля Фото: instagram.com/repyahovakate

Позже она перепостила несколько видео Ольги, которая вместе с мужем и детьми спускалась в укрытие. В описании к одному из видео Екатерина отметила, что впервые услышала звук сирены именно в Израиле, когда посещала родных в 2012 году. Также звезда рассекретила, что сестра с семьей живет в городе Герцлия.

«С сестрой на связи. У них все хорошо. Мама ей рассказывает новости, потому что сестра еще не все знает из-за шабата. Впервые в жизни я услышала сирену и пряталась в бомбоубежище сама в Израиле в 2012 году. А теперь это так обычно для нас. Напоминаю, что весь Израиль меньше нашей Днепропетровской области», — написала Репяхова.

Екатерина Репяхова призналась, удалось ли ей связаться с сестрой из Израиля Фото: instagram.com/repyahovakate

Екатерина Репяхова призналась, удалось ли ей связаться с сестрой из Израиля Фото: instagram.com/repyahovakate

Екатерина Репяхова призналась, удалось ли ей связаться с сестрой из Израиля Фото: instagram.com/repyahovakate

Екатерина Репяхова призналась, удалось ли ей связаться с сестрой из Израиля Фото: instagram.com/repyahovakate

Екатерина Репяхова призналась, удалось ли ей связаться с сестрой из Израиля Фото: instagram.com/repyahovakate

Екатерина Репяхова призналась, удалось ли ей связаться с сестрой из Израиля Фото: instagram.com/repyahovakate

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