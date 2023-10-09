Ранее звездная украинка выходила на связь с фанами из бомбоубежища в Тель-Авиве

Певица Kola рассказала, удалось ли ей выехать из Израиля после объявления войны с ХАМАС; фото: instagram.com/kola__official

Украинская исполнительница Kola оказалась в Израиле во время массовых обстрелов ХАМАС 7 октября. Девушка прилетела в Тель-Авив, чтобы посетить выступление Бруно Марса, но в итоге концерт отменили, а сама Kola была вынуждена прятаться в бомбоубежище.

«Я с одной войны приехала в другую войну. В другой стране это страшнее. Честно, они как бешеные, они как сошли с ума. Они по 100, по 200, 500 ракет за раз х*рят просто. Эти звуки... Это трэш», — сказала в видеообрании в Инстаграм-сторис артистка.

Певица Kola в Израиле / Источник: instagram.com/kola__official

Когда же на улице стало спокойнее, Kola отправилась в аеропорт, чтобы поскорее выбраться из Израиля, однако ее рейс отменили.

«Мой рейс отменили. Пока не понимаю, что делать. Я нахожусь в чужой стране, где неадекватные соседи-ироды со всех сторон... Которые неконтролируемы и могут делать все, что им придет в голову», — отметила звездная украинка.

Певица Kola в Израиле / Источник: instagram.com/kola__official

Позже Kola успокоила поклонников, сообщив, что нашла билет к Чехии, откуда вылетит в Польшу. Певица заберет визу и снова уедит за границу, на этот раз в Великобританию и Ирландию.

«Мы нашли билет в Прагу! Ура! Оттуда я уеду в Варшаву. За визой», — написала она.

Певица Kola в Израиле / Источник: instagram.com/kola__official

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