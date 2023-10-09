Тоня Матвиенко поделилась первыми подробностями о похоронах мамы

Умерла Нина Матвиенко: где и когда состоится церемония прощания с легендарной певицей instagram.com/tonya_matvienko

Стало известно, когда поклонники творчества Народной артистки Украины Нины Матвиенко смогут с ней проститься. Дочь легендарной певицы Тоня Матвиенко поделилась первыми подробностям церемонии прощания и похорон.

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На своей странице в Инстаграм Тоня сообщила, что отдать дань уважения ее знаменитой матери смогут все желающие в среду, 11 октября в Национальной Филармонии в Киеве. Мероприятие начнется о 11:00 и должно продлится два часа. Также Матвиенко-младшая добавила, что Нину Митрофановну похоронят на Зверинецком кладбище.

Напомним, что Нины Матвиенко не стало в воскресенье, 8 октября, за два дня до ее 76-летия. Семья певицы пока не разглашает причину смерти.

Самые известные песни в исполнении Нины Митрофановны: «Квітка душа»,«Ой, летіли дикі гуси», «Чарівна скрипка» и «Ой, у вишневому саду».

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