Умерла Нина Матвиенко: где и когда состоится церемония прощания с легендарной певицей
Тоня Матвиенко поделилась первыми подробностями о похоронах мамы
Стало известно, когда поклонники творчества Народной артистки Украины Нины Матвиенко смогут с ней проститься. Дочь легендарной певицы Тоня Матвиенко поделилась первыми подробностям церемонии прощания и похорон.
Читай также: «Папа до сих пор говорит, что садил батат»: Леся Никитюк похвасталась урожаем на родительском огородеНа своей странице в Инстаграм Тоня сообщила, что отдать дань уважения ее знаменитой матери смогут все желающие в среду, 11 октября в Национальной Филармонии в Киеве. Мероприятие начнется о 11:00 и должно продлится два часа. Также Матвиенко-младшая добавила, что Нину Митрофановну похоронят на Зверинецком кладбище.
Напомним, что Нины Матвиенко не стало в воскресенье, 8 октября, за два дня до ее 76-летия. Семья певицы пока не разглашает причину смерти.
Самые известные песни в исполнении Нины Митрофановны: «Квітка душа»,«Ой, летіли дикі гуси», «Чарівна скрипка» и «Ой, у вишневому саду».
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