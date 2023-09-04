Ани Лорак долго воздерживалась от появлений на телеэкранах, но все же решила зарабатывать в РФ.

После широкомасштабного вторжения России в Украину Ани Лорак прекратила свои появления на российском телевидении, однако публично не высказалась о действиях захватчиков. Теперь исполнительница, которой 27 сентября исполнится 45 лет, вернулась на экраны страны-агрессорши.

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Лорак выложила у себя в инстаграме две фотографии и ролик, на которых предстает в роли судьи на одном из российских телепроектов.

Источник: instagram anilorak

Источник: instagram anilorak

Уроженка Черновицкой области то включает, то выключает отзывы к своим публикациям. Этот пост у публики нет возможности комментировать.

Будет ли жить в РФ Каролина Куек, неизвестно. В последнее время она обычно находилась в Испании, где встретила очередного избранника. В прошлом году певица планировала европейские гастроли, которые так и не состоялись.

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Ранее мы писали о путешествии Светланы Лободы в Израиль. Выставленные певицей в соцсети кадры из тамошних святых мест ряд инстаграмщиков окрестил "показухой".