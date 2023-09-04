Виталина Ющенко подобрала название для четы Дмитрия Гордона и Алеси Бацман.

Дочь 3-го Президента Украины Виктора Ющенко попозировала с чашкой с изображением журналиста и предпринимателя Дмитрия Гордона и его второй половины Олеси Бацман в вышиванках. Мерч-посуду Виталина Ющенко продемонстрировала у себя в инстаграме.

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Мать троих внуков экс-главы государства снялась в платке и клетчатой рубашке на фоне кирпичной стены. Она слегка улыбнулась, подмигнула и подняла чашку. В подписи женщина подобрала название супругам:

"Утренний кофе с ГорДронами".

Источник: instagram vitalinayushchenko

Смена фамилии связана с деятельностью Гордона. 13 июля на странице его магазина появилось сообщение о закупке 30 дронов.

Источник: instagram grdnshop

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