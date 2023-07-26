Солист группы «Друга ріка» объяснил, почему его не взяли на фронт

Украинский исполнитель Валерий Харчишин в интервью YouTube-каналу «Розмова» рассказал, почему после полномасштабного вторжения РФ не пошел служить в армию. По словам солиста группы «Друга ріка» ему пришлось оформить «белый билет» из-за проблем со здоровьем, которые у него возникли после ДТП. Артист пережил операцию по удалению нескольких органов.

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Также Харчишин рассказал, что Минкульт не дал ему разрешения на выезд за границу, поэтому он обратился к военным. Они помогли ему оформить «белый билет», чтобы выезжать из Украины в качестве водителя гуманитарки.

Валерий добавил, что не хотел рассказывать о своем плохом здоровьем, однако к нему, как к публичному человеку, приковано много внимания. Поэтому он решил объяснить украинцам, почему сейчас не на фронте. Отметим, что у звезды трое детей, однако он не захотел оформлять статус многодетного отца, который позволил бы ему без проблем пересекать границу.

«Я, по сути, не должен об этом говорить... Когда-то было ДТП, у меня нет определенных органов. Я не очень здоровый человек на самом деле. Потому я мог бы оформить этот статус давно. Я этого не делал, потому что не было времени и мне не нужен этот унижающий меня статус. Теперь на границе я с этим "белым билетом"», — поделился Валерий Харчишин.

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