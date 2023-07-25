Горбунов с командой отказались от госфинансирования своего сериала
Юрий Горбунов обновил сведения о своем скандальном сериальном проекте. Муж Екатерины Осадчей записал на эту тему видеообращение, обнародованное в инстаграме.
"Друзья, учитывая общественную дискуссию последних дней, которая развернулась, мы с командой решили отказаться от государственного финансирования производства сериала под рабочим названием "СМТ Ингулец". Хочу подчеркнуть, что ни одной гривны нами получено не было", – начал подпись к ролику Горбунов.
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Также, по словам теледеятеля, на этом производство многосерийника не прекратится:
"Но я, как продюсер, верю в наш проект, в историю героев проекта. И эта история не о Паравознюке! Именно поэтому я и наша команда в дальнейшем будет искать другие возможности для производства сериала и обеспечивать команду рабочими местами".
Планировалось, что сериал "СМТ Ингулец" получит финансирование из госбюджета. А именно – 33 миллиона гривен. После резкой реакции общества минкультуры Александр Ткаченко подал в отставку.
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