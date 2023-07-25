Юрий Горбунов сообщил в видеообращении, какова дальнейшая судьба его продюсерского детища – сериала, траты на который вызвали бурную реакцию украинцев.

По словам Горбунова, ни одной гривны на предстоящий сериал не получено instagram.com/gorbunovyuriy

Юрий Горбунов обновил сведения о своем скандальном сериальном проекте. Муж Екатерины Осадчей записал на эту тему видеообращение, обнародованное в инстаграме.

"Друзья, учитывая общественную дискуссию последних дней, которая развернулась, мы с командой решили отказаться от государственного финансирования производства сериала под рабочим названием "СМТ Ингулец". Хочу подчеркнуть, что ни одной гривны нами получено не было", – начал подпись к ролику Горбунов.

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Также, по словам теледеятеля, на этом производство многосерийника не прекратится:

"Но я, как продюсер, верю в наш проект, в историю героев проекта. И эта история не о Паравознюке! Именно поэтому я и наша команда в дальнейшем будет искать другие возможности для производства сериала и обеспечивать команду рабочими местами".

Планировалось, что сериал "СМТ Ингулец" получит финансирование из госбюджета. А именно – 33 миллиона гривен. После резкой реакции общества минкультуры Александр Ткаченко подал в отставку.

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