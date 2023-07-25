Потап впервые за долгое время встретился с Юрием Горовым

Потап показал, как сейчас выглядит экс-муж Ирины Горовой и популярный в 2000-х рэпер UGO ©instagram.com/ugogorovoy

Украинский продюсер и певец Алексей Потапенко впервые за долгое время поделился редкой фотографией со своим бывшем коллегой, рэп-исполнителем Юрием Горовым, более известным под сценическим именем UGO.

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На своей странице в Инстаграм Потап запостил кадр, где он и Юрий запечатлены на улице возле одного из столичных кафе. Для встречи с Потапом UGO выбрал образ в цветах украинского флага — голубую футболку, желтые шорты, желтые носки и голубые кроссовки. Свой наряд он дополнил очками.

Напомним, что в начале 2000-х Горовой вместе с Потапенко записали такие известные хиты, как «Я помню», «Наташа», «Капает», «Качаем», «Ты большая теперь», «Клуб» и «Руки Вверх». Кроме творчества, певцов объединила любовь к одной женщине. Ранее UGO был женат на Ирине Горовой, которая после развода с ним вышла замуж за Потапа.

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