"И этот не в себе": Гордон показал Николаева, которого ведут "клоны Тимошенко"
Дмитрий Гордон высказался о фото Игоря Николаева, идущего с лицами в необычных костюмах.
Украинский журналист и предприниматель Дмитрий Гордон поделился впечатлениями от снимка российского певца Игоря Николаева. На фото 63-летний исполнитель идет с лицами в необычных костюмах, которые держат его под руки.
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Персоны по бокам Николаева напоминают андроидов. У них на лбу – пятиконечные красные звезды, а на головах – прически, напомнившие подписчикам Гордона украинскую женщину-политика.
"И этот не в себе", – подписал кадр автор публикации.
Такими комментариями поделилась публика:
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