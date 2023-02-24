Украинская ведущая поделились снимком с известной моделью

Украинский ведущая, интервьюерка и журналистка Рамина Эсхакзай, которая недавно ездила в Бахмут, похвасталась перед подписчиками в Инстаграм неожиданной встречей с популярной американской моделью Хейли Бибер в Лондоне.

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На своей странице в Инстаграм Рамина показала фото, где она в гардеробной позировала с 26-летней женой канадского певца Джастина Бибера и племянницей актера Алека Болдуина. На снимке Хейли запечатлена кожаной куртке, в коротком платье-свитере, белых гольфах и массивных черных босоножках.

Подробностями встречи со звездой мирового масштаба Рамина не поделилась, лишь призналась, что поблагодарила модель за поддержку Украины.

«Посмотрите, какую красотку встретила, Хейли Бибер. Поблагодарила их с мужем за поддержку Украины!», — подписала кадр ведущая.

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