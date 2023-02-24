Исполнительница роли Жени Ковалевой поделилась редким фото

Украинская актриса Анна Кошмал, которая наиболее известна по ролям в сериалах «Сваты», «Домик на счастье», «Село на миллион», «Слуга народа», «Папик-2» и «Хороший парень, впервые показала свою маму в соцсетях.

Поводом для обнародования снимка стал день рождения Тамары Кошмал, которое она отметила 23 февраля. В Инстаграм-сторис Анны появился архивный кадр, где мама актрисы держит за руку своего внука Мишу. Скорее всего, фото было сделано во время отдыха в одном из загородных комплексов или за границей.

«У моей мамочки день рождения. Добрая, мудрая, талантливая, умная, легкая на подъем. Мам, мне так с тобой повезло! Ты сколько любви во мне вырастила! Спасибо! Люблю тебя», — подписала редкий снимок Кошмал.

Мама Анны Кошмал Фото: instagram.com/smorkovkina

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