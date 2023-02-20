Романтична композиція від українських артистів

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Український етнопоп-гурт PATSYKI Z FRANEKA випустив новий трек «Rain in Miami», який був створений та записаний ще до повномасштабного вторгнення Росії. Певний час пісня пролежала «на полиці», бо відчувалось, що вона була не на часі.

Спілкуючись з солдатами з передової PATSYKI Z FRANEKA зрозуміли, що солдати прагнуть пісень «не про війну». Хлопцям бракує пісень про нормальне життя, яке було в них до 24 лютого. «Війну ми тут бачимо кожен день, дайте нам щось таке, щоб ми могли відволіктись. Шось про життя, а не про смерть».

«Rain in Miami» — це така собі алегорія романтичних почуттів, знайомих кожному слухачеві. Любовні історії бувають щасливими чи сумними, але лишають відбиток на все життя — саме до них ми завжди повертаємось у наших думках. У важкі часи, які ми проживаємо зараз, спогади про щасливі дні, які минули, про романтичне піднесення та почуття кохання до іншої людини дають нам силу і віру в те, що такі дні ще обовязково настануть. У кожного із нас є таке умовне «Маямі», місце, куди ми повертаємось думками. Тому ми і вирішили випустити зараз цей трек. Дощ в Майамі завжди теплий. Це алегорія романтики, спокою і впевненості в завтрашньому дні. Саме таке майбутнє, безсумнівно, чекає і Україну. У нашій щоденній боротьбі та праці на спільну перемогу не варто забувати, заради чого ми це робимо. Тоді у ворога не буде шансів», — розповідає гурт PATSYKI Z FRANEKA.

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