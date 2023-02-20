Актриса выступила со спектаклем в родном городе

Известная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик впервые за долгое время поделилась снимком с самыми близкими родственники. Вместе с коллегами из Киевского национального академичесого Молодого театра 41-летняя знаменитость сейчас гастролирует по городам Украины.

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На днях у Ребрик была возможность выступить со спектаклем в родном городе Черновцы. А за работой Лилии пришли посмотреть ее родители — Иван и Вера Тодорюки. На своей странице в Инстаграм актриса обнародовала несколько кадров с родителями. На одном из фото присутствовала старшая дочь Ребрик — 10-летняя Диана, которая тоже уже успела сняться в нескольих сериалах.

«Играть в родном городе всегда для меня волнительно! Еще больше эмоций, потому что в зале сидят родители. Они редко бывают на моих спектаклях, а сейчас из-за войны это происходит еще реже. Поэтому это очень ценные ощущения — испытывать их поддержку и восторг. Ибо родители всегда увлекаются своими детьми: сколько бы им лет не было! Люблю быть дома. Люблю Черновцы. Люблю зрителей! Люблю, когда в зале — самые главные люди в моей жизни!», — написала Лилия.

Родители Лилии Ребрик Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Лилия Ребрик с родителями и старшей дочерью Фото: instagram.com/liliia.rebrik

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