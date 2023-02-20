Александр Волошин сделал откровенное признание об отношениях с женой

Известный украинский блогер Александр Волошин признался, что после свадьбы с певицей и актрисой Анной Тринчер заключил с ней брачный договор.В интервью GLOSTER FM парень рассекретил, что инициатором подписания брачного контракта была мама Тринчер.

Читай также: В критическом состоянии: у голливудского актера Тома Сайзмора обнаружили аневризму в мозге

По словам Волошина, его тещу не позвали на роспись в ЗАГСе, так как она на тот момент находилась в Испании. Женщина сильно обиделась, что ей не сообщили о свадьбе и потребовала от пары заключения брачного договора.

«Мы расписались, и Аня долгое время была в конфликте с мамой. После этого мама сказала: "Живите сколько хотите, только подпишите брачный договор". Я такой думаю, без вопросов. Я сказал: "Я тебя люблю, я не ради чего-то с тобой. Подпишем, если мама так хочет". Потом у меня это мнение укоренилось. Мы это всегда обсуждали вместе, но это была идея мамы Ани», — рассказал Александр.

Ранее стали известны все победители кинопремии BAFTA-2023.