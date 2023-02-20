Звездные родители обнародовали видео с именинником Крузом Бекхэмом

В понедельник, 20 февраля, дизайнер Виктория Бекхэм и футболист Дэвид Бекхэм празднуют день рождения своего младшего сына. Крузу Бекхэму, который строит музыкальную карьеру, исполняется 18 лет.

Звездные родители решили публично поздравить именинника на своих страницах в соцсетях. Они запостили редкие фотографии из семейного альбома, где Круз запечатлен в детском возрасте, а также современные фото юного красавца.

Кроме того, в подборке можно увидеть несколько видео, где Круз хвастается своими вокальными данными, а также играет на гитаре и пианино. Праздничный ролик Бекхэмы сопроводили хитом Бейонсе Love On Top.

«Поздравляем нашего мальчика с 18-летием, самого удивительного мальчика с самой удивительной энергией и самым большим сердцем, мы так гордимся тобой и очень любим тебя, Крузи», — обратился к сыну Дэвид.

«С Днем Рождения Крузи!! Мы все тебя очень любим и так гордимся тем невероятным молодым человеком, которым ты стал. Ты наше все. С 18-летием, суперзвезда», — написала Виктория.

Напомним, что у звездной пары есть еще двое сыновей — 23-летний Бруклин и 20-летний Ромео, и 11-летняя дочь Харпер.

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