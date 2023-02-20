Синди рассказывает, как ухаживает за кожей и держит себя в форме.

Читай также: Рианне - 35 лет: 15 неожиданных фактов из биографии певицы

Спорт

Сегодня, 20 февраля, свой День рождения празднует одна из самых успешных и популярных супермоделей Синди Кроуфорд. Легенде подиумов исполнилось 57 лет. Она завершила карьеру уже много лет назад, но выглядит при этом идеально. В свои годы она с легкостью может примерить ультракороткие шорты или сняться в бикини. Как ей это удается? Она с удовольствием рассказывает в различных интервью.

«Обычно моя тренировка — это 20 минут кардио и силовые упражнения. Мое любимое кардио — это прыжки на батуте, беговая дорожка, эллипс или быстрая ходьба на свежем воздухе. У нас есть лестница от дома до пляжа. Я включаю аудиокнигу или музыку и бегаю по ступенькам 20 минут. Я уделяю кардиотренировкам минимум три часа в неделю. Потом полчаса-час я делаю простые упражнения, которые знаю со школьной скамьи: выпады, приседания, отжимания. Раз в неделю я занимаюсь хайкингом с подругой», — рассказывает топ-модель.

О питании

«Мое главное правило в питании — 80% полезной еды. Для меня это вполне легко. Когда я впервые была в Нью-Йорке, то кто-то сказал мне, что паста — это блюдо с низким содержанием жира. Я никогда не была так счастлива, как в то время. Это было прекрасно. Но мое тело выглядит куда лучше без белого хлеба и пасты. Я стараюсь есть жирную рыбу, овощи и много белковых продуктов. Но иногда я просто обязана позволить себе пиццу», — делится Синди.

Уход за кожей и макияж

Синди живёт в солнечной Калифорнии и постоянно пользуется солнцезащитными средствами. Модель называет это обязательным ритуалом, а на пляже надевает шляпу или садится под зонтик. На макияж Кроуфорд тратит около десяти минут. Синди предпочитает не перегружать лицо лишней косметикой, вместо этого больше внимания уделяет уходу за кожей. Знаменитость искренне считает, что начать заботиться о коже никогда не поздно.

«Днём надо её защищать, вечером – восстанавливать. Это как тренировки: позанимаешься один раз, и разницы не видишь, но если заниматься постоянно долгие годы, результат будет», — рассказывает Синди.

Лучший совет о здоровье

«Прислушивайтесь к своей интуиции. Не все, что подходит вашей подруге, подойдет вам. Если вам не нравится кататься на велосипеде, попробуйте плавание. Не нравится плавание, попробуйте позаниматься спортом в зале. Найдите что-то свое. Когда люди спрашивают о моих бьюти-секретах, я говорю, что секретов нет. Мы все знаем и так: надо достаточно спать, пить воду и не курить. Мы все это понимаем и так», — подытожила Кроуфорд.

5 бьюти-лайфхаков от супермодели:

Перед посещением спортзала наносите на волосы масло. После тренировки вы все равно отправитесь в душ, а так ваши волосы ещё и получат питание. Если у вас нет противопоказаний, регулярно посещайте хаммам или сауну. Перед душем воспользуйтесь специальной отшелушивающей щёткой для тела. Найдите хорошего массажиста. Массаж способен восстанавливать силы не хуже сна. Зоне декольте и шее нужен такой же уход, как и вашему лицу.

Ранее Фрида Аасен показала самое трендовое платье 2023.