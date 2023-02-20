61-летнюю кинозвезду госпитализировали после приступа

Звезда фильмов «Перл-Харбор», «Прирожденные убийцы», «Схватка», «Спасти рядового Райана» и «Черный ястреб» Том Сайзмор был доставлен в клинику после того, как упал в обморок в своем доме в Лос-Анджелесе.

Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на преставителя 61-летнего актера, продюсера Чарльза Лаго. Известно, что Тома без сознания обнаружил кто-то из обслуживающего персонала его жилья, и вызвал медицинскую помощь.

Инцидент случился в воскресенье, 19 февраля в 2 часа ночи. Причиной госпитализации Сайзмора стала аневризма в головном мозге. Знаменитость находится в критическом состоянии в отделении интенсивной терапии.