Поклонники считают, что рэпер унизил волонтеров своим треком.

Украинский рэпер Потап за время полномасштабной войны попал в немилость публики из-за своего позднего возвращения в Украину - в сентябре. Артист решил выпустить песню "Волонтер", вдохновившись батальоном "Добробат". Если Алексей хотел поблагодарить волонтеров за их труд в войну, то поклонники считают, что артист их унизил своей песней. В сети разгорелся скандал.

Как объяснил Потап, песня у него родилась, когда с волонтерами батальона "Добробат" они вместе стояли во дворе разбомбленного дома: "Я пожимал им руки, пел для них, глядя в их глаза. И то, как сейчас сплотились миллионы украинцев, как каждый из них волонтерит и максимально помогает, невероятно вдохновляет".

По мнению артиста, уже есть много песен о мужестве украинцев и воинов, но посвященной волонтерам - нет. Он решил выпустить именно такой трек.

"Абсолютно каждый сейчас помогает по мере своих возможностей. Именно потому, что вся страна является волонтерами, потому что никто не остается в стороне и не равнодушен, я знаю точно – победа уже близко!", - объяснил мотивацию премьеры Потапенко.

В клипе можно увидеть кадры работы волонтеров, когда они разбирали завалы разбомбленных домов в Ирпени. Однако сам текст песни поклонники посчитали примитивным и унизительным по отношению к трудам и стараниях людей, которые занимаются благотворительными делами. Также слушатели не поняли ритмическую мелодию, под которую нужно танцевать, а не задумываться о насущном. Песня настолько вызвала негативные эмоции, что украинцы посоветовали Потапу покинуть шоу-бизнес и не позорить Украину.

"Мне как волонтеру так досадно... Аж болит. Что это за маразм?"; "Потап просто на том уровне успеха и статусности, когда в его окружении нет никого, кто может сказать ему "чувак, это говно, ты дибил?" Это распространенное явление не только в шоу-бизе)"; "Понятие испанский стыд заиграло новыми красками"; "Не брался творить музыку войны, ну и не берись сейчас"; "Как вам не стыдно? Какой артист, такие и песни", - пишут в соцсетях украинцы.

К слову, комментарии в YouTube рэпер уже отключил.