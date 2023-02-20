В вечер воскресенья, 19 февраля, в Лондоне в Королевском фестивальном зале в Саутбэнк Центре состоялась 76-я церемония вручения престижной кинопремии BAFTA-2023.

Ведущим церемонии был английский актер Ричард Э. Грант, а роль ведущей шоу за кулисами досталась британской телезвезде Элисон Хаммонд.

Британская академия кино и телевизионных искусств выбрала лучшие фильмы года и объявила имена лучших актеров и актрис. Рассказываем, кто победил в 25-ти категориях BAFTA-2023.

Победители BAFTA-2023

Лучший фильм

  • «На западном фронте все спокойно»

Лучший британский фильм

  •  «Банши Инишерина»

Лучший дебют британского сценариста, режиссера или продюсера

  • Aftersun, Шарлотта Уэллс (сценарист/режиссер)

Лучший фильм на иностранном языке

  • «На западном фронте все спокойно»

Лучший документальный фильм

  •  «Навальный»

Лучший анимационный фильм

  • «Пиноккио Гильермо Дель Торо» 

 Лучший режиссер

  • «На западном фронте все спокойно», Эдвард Бергер

Лучший оригинальный сценарий

  • «Банши Инишерина», Мартин Макдонах

Лучший адаптированный сценарий

  • «На западном фронте все спокойно», Эдвард Бергер, Лесли Патерсон, Ян Стоукелл

Лучшая актриса

  • Кейт Бланшетт, «Тар»

Лучший актер

  • Остин Батлер, «Элвис»

Лучшая актриса второго плана

  • Керри Кондон, «Банши Инишерина»

Лучший актер второго плана

  • Барри Кеоган, «Банши Инишерина»

Лучшая музыка

  • «На западном фронте все спокойно», Фолькер Бертельманн

Лучший кастинг

  •  «Элвис», Никки Барретт, Дениз Чамьян

Лучшая операторская работа

  • «На западном фронте все спокойно», Джеймс Френд

Лучший монтаж

  •  «Все везде и сразу», Пол Роджерс

Лучший художник-постановщик

  • «Вавилон», Флоренсия Мартин, Энтони Карлино

Лучший дизайн костюма

  •  «Элвис», Кэтрин Мартин

Лучшие макияж и прически

  • «На западном фронте все спокойно», Хайке Меркер

Лучший звук

  • «На западном фронте все спокойно», Ларс Гинцель, Франк Крузе, Виктор Прашил, Маркус Стемлер

Лучшие визуальные эффекты

  •  «Аватар: Путь воды» Ричард Бэйнэм, Дэниел Барретт, Джо Леттери, Эрик Сайндон

Лучшая британская короткая анимация

  • «Мальчик, крот, лиса и Лошадь», Питер Бейнтон, Чарли Макки, Кара Спеллер, Ханна Мингелла

Лучший британский короткометражный фильм

  •  «Ирландское прощание», Том Беркли, Росс Уайт

«Восходящая звезда»

  • Эмма Макки
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