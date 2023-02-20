Список всех лауреатов британской премии BAFTA-2023

В вечер воскресенья, 19 февраля, в Лондоне в Королевском фестивальном зале в Саутбэнк Центре состоялась 76-я церемония вручения престижной кинопремии BAFTA-2023.

Ведущим церемонии был английский актер Ричард Э. Грант, а роль ведущей шоу за кулисами досталась британской телезвезде Элисон Хаммонд.

Британская академия кино и телевизионных искусств выбрала лучшие фильмы года и объявила имена лучших актеров и актрис. Рассказываем, кто победил в 25-ти категориях BAFTA-2023.

Победители BAFTA-2023

Лучший фильм

«На западном фронте все спокойно»

Лучший британский фильм

«Банши Инишерина»

Лучший дебют британского сценариста, режиссера или продюсера

Aftersun, Шарлотта Уэллс (сценарист/режиссер)

Лучший фильм на иностранном языке

«На западном фронте все спокойно»

Лучший документальный фильм

«Навальный»

Лучший анимационный фильм

«Пиноккио Гильермо Дель Торо»

Лучший режиссер

«На западном фронте все спокойно», Эдвард Бергер

Лучший оригинальный сценарий

«Банши Инишерина», Мартин Макдонах

Лучший адаптированный сценарий

«На западном фронте все спокойно», Эдвард Бергер, Лесли Патерсон, Ян Стоукелл

Лучшая актриса

Кейт Бланшетт, «Тар»

Лучший актер

Остин Батлер, «Элвис»

Лучшая актриса второго плана

Керри Кондон, «Банши Инишерина»

Лучший актер второго плана

Барри Кеоган, «Банши Инишерина»

Лучшая музыка

«На западном фронте все спокойно», Фолькер Бертельманн

Лучший кастинг

«Элвис», Никки Барретт, Дениз Чамьян

Лучшая операторская работа

«На западном фронте все спокойно», Джеймс Френд

Лучший монтаж

«Все везде и сразу», Пол Роджерс

Лучший художник-постановщик

«Вавилон», Флоренсия Мартин, Энтони Карлино

Лучший дизайн костюма

«Элвис», Кэтрин Мартин

Лучшие макияж и прически

«На западном фронте все спокойно», Хайке Меркер

Лучший звук

«На западном фронте все спокойно», Ларс Гинцель, Франк Крузе, Виктор Прашил, Маркус Стемлер

Лучшие визуальные эффекты

«Аватар: Путь воды» Ричард Бэйнэм, Дэниел Барретт, Джо Леттери, Эрик Сайндон

Лучшая британская короткая анимация

«Мальчик, крот, лиса и Лошадь», Питер Бейнтон, Чарли Макки, Кара Спеллер, Ханна Мингелла

Лучший британский короткометражный фильм

«Ирландское прощание», Том Беркли, Росс Уайт

«Восходящая звезда»