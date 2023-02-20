BAFTA-2023: все победители кинопремии
В вечер воскресенья, 19 февраля, в Лондоне в Королевском фестивальном зале в Саутбэнк Центре состоялась 76-я церемония вручения престижной кинопремии BAFTA-2023.
Ведущим церемонии был английский актер Ричард Э. Грант, а роль ведущей шоу за кулисами досталась британской телезвезде Элисон Хаммонд.
Британская академия кино и телевизионных искусств выбрала лучшие фильмы года и объявила имена лучших актеров и актрис. Рассказываем, кто победил в 25-ти категориях BAFTA-2023.
Победители BAFTA-2023
Лучший фильм
- «На западном фронте все спокойно»
Лучший британский фильм
- «Банши Инишерина»
Лучший дебют британского сценариста, режиссера или продюсера
- Aftersun, Шарлотта Уэллс (сценарист/режиссер)
Лучший фильм на иностранном языке
- «На западном фронте все спокойно»
Лучший документальный фильм
- «Навальный»
Лучший анимационный фильм
- «Пиноккио Гильермо Дель Торо»
Лучший режиссер
- «На западном фронте все спокойно», Эдвард Бергер
Лучший оригинальный сценарий
- «Банши Инишерина», Мартин Макдонах
Лучший адаптированный сценарий
- «На западном фронте все спокойно», Эдвард Бергер, Лесли Патерсон, Ян Стоукелл
Лучшая актриса
- Кейт Бланшетт, «Тар»
Лучший актер
- Остин Батлер, «Элвис»
Лучшая актриса второго плана
- Керри Кондон, «Банши Инишерина»
Лучший актер второго плана
- Барри Кеоган, «Банши Инишерина»
Лучшая музыка
- «На западном фронте все спокойно», Фолькер Бертельманн
Лучший кастинг
- «Элвис», Никки Барретт, Дениз Чамьян
Лучшая операторская работа
- «На западном фронте все спокойно», Джеймс Френд
Лучший монтаж
- «Все везде и сразу», Пол Роджерс
Лучший художник-постановщик
- «Вавилон», Флоренсия Мартин, Энтони Карлино
Лучший дизайн костюма
- «Элвис», Кэтрин Мартин
Лучшие макияж и прически
- «На западном фронте все спокойно», Хайке Меркер
Лучший звук
- «На западном фронте все спокойно», Ларс Гинцель, Франк Крузе, Виктор Прашил, Маркус Стемлер
Лучшие визуальные эффекты
- «Аватар: Путь воды» Ричард Бэйнэм, Дэниел Барретт, Джо Леттери, Эрик Сайндон
Лучшая британская короткая анимация
- «Мальчик, крот, лиса и Лошадь», Питер Бейнтон, Чарли Макки, Кара Спеллер, Ханна Мингелла
Лучший британский короткометражный фильм
- «Ирландское прощание», Том Беркли, Росс Уайт
«Восходящая звезда»
- Эмма Макки