Новая композиция артистки - одновременно лирическая и жизнеутверждающая.

Украинская певица Оля Полякова порадовала поклонников новым треком, который вышел на украинском языке. Новая композиция получила название "Танцюю, як в останній раз".

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Трек был написан в соавторстве с Ольгой Животковой, которая является автором хитов звезды "Любовница", "Королева ночи", "Все буде добре, Оля".

По признанию певицы, для нее новая песня стала настоящим манифестом сильной женщины.

"Она одновременно грустная и вселяющая надежду на то, что завтрашний день будет лучше, чем сегодня, а сегодня нужно жить!" - прокомментировала музыкальную новинку Полякова.