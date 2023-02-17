Блогерша якобы пожертвовала ВС РФ почти миллион рублей

Российскую исполнительницу и блогершу Инстасамку, которая спустя почти год войны до сих пор находится в украинских ТОПах в Spotify и YouTube Music, внесли в базу «Миротворец».

Читай также: Старшая дочь Ольги Фреймут похвасталась новой фотосессией по случаю 17-летия

Недавно росСМИ сообщили, что 22-летняя Дарья Зотеева (настоящее имя Инстасамки) поддержала российскую армию, пожертвовав 900 тысяч рублей (около 250 тысяч гривен) на нужды ВС РФ.

Позже выяснилось, что новость оказалась фейковой. Однако, украинские пользователи Сети принялись активно жаловаться на Инстасамку за российскую пропаганду, за что она и получила личную страничку в «Миротворце».

В профиле певицы говорится, что она распространяла пропаганду российского нацизма и фашизма, поддерживала нападение на Украину и соучаствовала в преступлениях российских властей против сограждан Украины.

Инстасамка попала в «Миротворец» / Источник: myrotvorets.center

Ранее мы писали о самых известных парах из сериалов.