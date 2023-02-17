Названа самая прибыльная песня артистки

Американская певица Рианна всего за пять дней после выступления в перерыве Супербоула и объявления о второй беременности смогла заработать почти сто тысяч долларов. Как пишет Daily Mail, 34-летней артистке выплатили около 97 тысяч долларов в виде роялти от потокового сервиса Spotify.

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Поклонники Рианны стали активнее использовать стриминговые приложения, чтобы послушать ее самые известные песни. На Spotify популярность исполнительницы выросла на колоссальные 640 процентов сразу после шоу.

Umbrella была самой прибыльной из девяти треков Рианны, которые прозвучали на Супербоуле. Композиция принесла ей около 17 тысяч долларов. А наименее популярной из песен была Pour It Up (около 6 тысяч долларов).

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