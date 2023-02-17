Россиянин ответил на упреки сограждан, что за антивоенную позицию получал деньги.

Российский юморист Максим Галкин с начала полномасштабной войны в Украине выразил свое недовольство действиями Кремля и выехал с семьей в Израиль. Артист активно дает концерты за границей и высказывает антивоенные речи, за что в России его признали иностранным агентом и регулярно публично оскорбляют. В Тик-Токе завирусилось видео, на котором комик отвечает со сцены на упреки, что за его позицию ему заплатили.

Галкин признался, что искренне желает Украине оставаться целой и независимой.

"Они считают, что я получал средства за свою антивоенную позицию. То есть то, что я хочу, чтобы Украина была живой, целой, независимой – это только за деньги такое можно желать. То есть то, что я этого от сердца хочу, им в голову не приходит, представляете. Ну такая извращенная логика. Ну дай бог им всем здоровья. Ну не всем, ну, почти всем," - высказался Максим.

Также он пошутил, что после того, как экс-руководить "Квартала 95" стал президентом Украины, в РФ стали и на нее подозрительно смотреть. Однако, по словам юмориста, он и не думал о политике.

"Я никуда не собирался. И чем больше я говорил, что мне это нафиг не нужно, тем больше они меня подозревали," - поделился комик.

Ранее мы писали, что Галкин высказался о браке своей жены с Филиппом Киркоровым.