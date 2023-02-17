Любимые пары из телесериалов: ТОП-10 любимцев публики
Благодаря этим сериальным парам мы смогли поверить, что любовь существует. И не какие преграды не смогут помешать двум влюбленным сердцам быть вместе: ни родители, ни преступники, ни ведьмы.
Вспоминаем самые красивые пары из наших любимых сериалов.
Росс Геллер и Рэйчел Грин из «Друзей»
На протяжении 10-ти сезонов сценаристы «Друзей» то сводили их, то коварно разводили. Пара случайно венчается в Вегасе, а потом оформляет развод. Затем Рэйчел узнает, что беременна от Росса, но все равно не хочет быть вместе с ним. К счастью, в финальном эпизоде Росс и Рэйчел признались друг другу в любви.
Патрик Джейн и Тереза Лисбон из «Менталиста»
Читай также: Энн Хэтэуэй пришла на Берлинале-2023 в полностью прозрачном платьеДетектив Лисбон долгое время была тайно влюблена в консультанта полиции Джейна. Однако, он не замечал симпатии женщины так, как был занят поиском серийного убийцы Красного Джона. Лишь в последнем сезоне Патрик признался Терезе в чувствах. Несмотря на множество препятствий в виде мстивых преступников, в последней серии пара сыграла свадьбу. Лисбон преподнесла любимому самый прекрасный подарок — она сообщила ему о беременности.
Кейт Беккет и Ричард Касл из «Касла»
Еще одна история о женщине-детективе и консультанте полиции. Дважды разведенный писатель Ричард Касл был еще тем бабником, но встреча с Кейт Беккет навсегда изменила его. В отличии от Джейна и Лисбон, эта пара сыграла свадьбу в последнем эпизоде, и даже не в последней сезоне. Однако на пути к их счастью было немало препятствий. В финальном эпизоде пара лежала на полу, стекая кровью, после нападения преступника. Однако, создатели сериала все же порадовали фанов пары счастливой концовкой — Беккет и Касл живы и у них родилось трое детей.
Фокс Малдер и Дана Скалли из «Секретных материалов»
Спецагентов Скалли и Малдера до сих пор считают самой красивой экранной парой. И это при том, что для подсчета количества их поцелуев в сериале хватит пальцев одной руки, не говоря уже о более интимных сценах. И тем не менее, в финальных сериях у влюбленных появился ребенок.
Маршалл Эриксен и Лили Олдрин из «Как я встретил вашу маму»
Наверное, это единственная пара из списка, чья любовь не подвергалась серьезным испытаниям. Маршалл и Лили обожали делать все вместе и почти не расставались на длительный период. Конечно же, их совместная жизнь не совсем идеальная, но их отношения вряд ли что-то может разрушить.
Дэвид Эддисон и Мэдди Хэйз из «Детективного агентства “Лунный свет”»
Она — топ-модель и владелица детективного агентства. А он — очаровательный негодяй и ее подчиненный. Отношения Дэвида к Мэдди начались из крупной ссоры во время личного знакомства. Позже становится очевидно, что за постоянными конфликтами прячутся самые нежные чувства.
Мэри Маргарет Бланшар (Белоснежка) и Дэвид Нолан (Прекрасный принц) из «Однажды в сказке»
Белоснежка и ее Прекрасный принц были разлучены Злой королевой, и после перемещения в реальный мир не помнили друг друга. Даже когда их дочь сняла заклятие, препятствий не уменьшилось. «Я всегда найду тебя», — говорили они друг другу перед очередным расставанием. И действительно, любовь спасала их на протяжении шести сезонов.
Милагрос Эспосито и Иво Ди Карло из «Дикого ангела»
Читай также: Звезды, которые обручились или поженились 14 февраля: ТОП-10 парИво увлекся горничной Милагрос, однако вскоре понял, что это любовь. Красотку ему пришлось добиваться более 200 серий. Из избалованного юноши он постепенно превращается в хорошего парня. Конечно же, мама главного героя была против отношений сына с «вульгарной» служанкой, не обошлось и без козней бывших девушек Иво. А некоторое время Милли и вовсе думала, что Иво — ее брат. История закончилась хеппи эндом: пара сыграла свадьбу.
Блэр Уолдорф и Чак Басс из «Сплетницы»
Любовные отношения этой парочки начались из мести. Блэр решила переспать с лучшим другом своего парня после крупной ссоры. Со временем обычная интрижка быстро перерастает в любовь.
Джим Халперт и Пэм Бисли из «Офиса»
Джим не может добиться карьерного роста на работе, но и увольняться не хочет. Он влюблен в секретаршу Пэм, у которой есть жених. Когда же девушка остается одна, Джим уже в отношениях. Судьба все же свела их, и они сыграли долгожданную для их фанов свадьбу.
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