Вспоминаем самых известных экранных влюбленных

Благодаря этим сериальным парам мы смогли поверить, что любовь существует. И не какие преграды не смогут помешать двум влюбленным сердцам быть вместе: ни родители, ни преступники, ни ведьмы.

Вспоминаем самые красивые пары из наших любимых сериалов.

Росс Геллер и Рэйчел Грин из «Друзей»

На протяжении 10-ти сезонов сценаристы «Друзей» то сводили их, то коварно разводили. Пара случайно венчается в Вегасе, а потом оформляет развод. Затем Рэйчел узнает, что беременна от Росса, но все равно не хочет быть вместе с ним. К счастью, в финальном эпизоде Росс и Рэйчел признались друг другу в любви.

«Друзья» / Источник: imdb.com

Патрик Джейн и Тереза Лисбон из «Менталиста»

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Детектив Лисбон долгое время была тайно влюблена в консультанта полиции Джейна. Однако, он не замечал симпатии женщины так, как был занят поиском серийного убийцы Красного Джона. Лишь в последнем сезоне Патрик признался Терезе в чувствах. Несмотря на множество препятствий в виде мстивых преступников, в последней серии пара сыграла свадьбу. Лисбон преподнесла любимому самый прекрасный подарок — она сообщила ему о беременности.

«Менталист» / Источник: imdb.com

Кейт Беккет и Ричард Касл из «Касла»

Еще одна история о женщине-детективе и консультанте полиции. Дважды разведенный писатель Ричард Касл был еще тем бабником, но встреча с Кейт Беккет навсегда изменила его. В отличии от Джейна и Лисбон, эта пара сыграла свадьбу в последнем эпизоде, и даже не в последней сезоне. Однако на пути к их счастью было немало препятствий. В финальном эпизоде пара лежала на полу, стекая кровью, после нападения преступника. Однако, создатели сериала все же порадовали фанов пары счастливой концовкой — Беккет и Касл живы и у них родилось трое детей.

«Касл» / Источник: imdb.com

Фокс Малдер и Дана Скалли из «Секретных материалов»

Спецагентов Скалли и Малдера до сих пор считают самой красивой экранной парой. И это при том, что для подсчета количества их поцелуев в сериале хватит пальцев одной руки, не говоря уже о более интимных сценах. И тем не менее, в финальных сериях у влюбленных появился ребенок.

«Секретные материалы» ©Fox Broadcasting Co.

Маршалл Эриксен и Лили Олдрин из «Как я встретил вашу маму»

Наверное, это единственная пара из списка, чья любовь не подвергалась серьезным испытаниям. Маршалл и Лили обожали делать все вместе и почти не расставались на длительный период. Конечно же, их совместная жизнь не совсем идеальная, но их отношения вряд ли что-то может разрушить.

«Как я встретил вашу маму» / Источник: Getty Images

Дэвид Эддисон и Мэдди Хэйз из «Детективного агентства “Лунный свет”»

Она — топ-модель и владелица детективного агентства. А он — очаровательный негодяй и ее подчиненный. Отношения Дэвида к Мэдди начались из крупной ссоры во время личного знакомства. Позже становится очевидно, что за постоянными конфликтами прячутся самые нежные чувства.

«Детективное агентство “Лунный свет”» / Источник: Getty Images

Мэри Маргарет Бланшар (Белоснежка) и Дэвид Нолан (Прекрасный принц) из «Однажды в сказке»

Белоснежка и ее Прекрасный принц были разлучены Злой королевой, и после перемещения в реальный мир не помнили друг друга. Даже когда их дочь сняла заклятие, препятствий не уменьшилось. «Я всегда найду тебя», — говорили они друг другу перед очередным расставанием. И действительно, любовь спасала их на протяжении шести сезонов.

«Однажды в сказке» / Источник: imdb.com

Милагрос Эспосито и Иво Ди Карло из «Дикого ангела»

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Иво увлекся горничной Милагрос, однако вскоре понял, что это любовь. Красотку ему пришлось добиваться более 200 серий. Из избалованного юноши он постепенно превращается в хорошего парня. Конечно же, мама главного героя была против отношений сына с «вульгарной» служанкой, не обошлось и без козней бывших девушек Иво. А некоторое время Милли и вовсе думала, что Иво — ее брат. История закончилась хеппи эндом: пара сыграла свадьбу.

«Дикий ангел» / Источник: imdb.com

Блэр Уолдорф и Чак Басс из «Сплетницы»

Любовные отношения этой парочки начались из мести. Блэр решила переспать с лучшим другом своего парня после крупной ссоры. Со временем обычная интрижка быстро перерастает в любовь.

«Сплетница» / Источник: imdb.com

Джим Халперт и Пэм Бисли из «Офиса»

Джим не может добиться карьерного роста на работе, но и увольняться не хочет. Он влюблен в секретаршу Пэм, у которой есть жених. Когда же девушка остается одна, Джим уже в отношениях. Судьба все же свела их, и они сыграли долгожданную для их фанов свадьбу.

«Офис» / Источник: Getty Images

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский выступил на открытии Берлинского кинофестиваля.