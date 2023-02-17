40-летняя актриса позировала на красной дорожке в платье-сетке

Голливудская актриса Энн Хэтэуэй приняла участие в 73-м Берлинском международном кинофестивале. Для премьеры своего нового фильма «Иди ко мне, детка» 40-летняя кинозвезда выбрала откровенный наряд.

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На красной дорожке Энн позировала в полностью прозрачном платье в черную сетку, которое надела поверх боди телесного цвета.

Во время фотосессии к Хэтэуэй присоединились ее коллеги по фильму Питер Динклэйдж, Мариса Томей, Джоанна Кулиг, Эван Эллисон и режиссер Ребекка Миллер.

Показ состоялся в Берлинале Паласт вскоре после церемонии открытия. В театре на премьере актриса сидела вместе со своим мужем, дизайнером ювелирных украшений Адамом Шульманом.

Энн Хэтэуэй на красной дорожке Берлинале-2023 / Источник: Getty Images

Энн Хэтэуэй в прозрачном платье / Источник: Getty Images

Энн Хэтеуэй с мужем / Источник: Getty Images

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский выступил на открытии Берлинского кинофестиваля.