Энн Хэтэуэй пришла на Берлинале-2023 в полностью прозрачном платье
40-летняя актриса позировала на красной дорожке в платье-сетке
Голливудская актриса Энн Хэтэуэй приняла участие в 73-м Берлинском международном кинофестивале. Для премьеры своего нового фильма «Иди ко мне, детка» 40-летняя кинозвезда выбрала откровенный наряд.
Читай также: «Здесь зоопарк»: Райан Рейнольдс впервые высказался о рождении четвертого ребенкаНа красной дорожке Энн позировала в полностью прозрачном платье в черную сетку, которое надела поверх боди телесного цвета.
Во время фотосессии к Хэтэуэй присоединились ее коллеги по фильму Питер Динклэйдж, Мариса Томей, Джоанна Кулиг, Эван Эллисон и режиссер Ребекка Миллер.
Показ состоялся в Берлинале Паласт вскоре после церемонии открытия. В театре на премьере актриса сидела вместе со своим мужем, дизайнером ювелирных украшений Адамом Шульманом.
Ранее мы писали, что Владимир Зеленский выступил на открытии Берлинского кинофестиваля.