В воскресенье, 12 февраля, популярная американская актриса Блейк Лайвли опубликовала новое фото без «беременного» животика, тем самим объявив о рождении четвертого ребенка от актера Райана Рейнольдса.

Звездный отец дал первый комментарий о пополнении в семье. 46-летний исполнитель роли Дэдпула во время интервью программе Power Lunch на CNBC пошутил, что сейчас его дом напоминает зоопарк, и что его офис теперь находится на кухне.

Рейнольдс добавил, что ему и его 36-летней супруге нравится быть родителями. Кроме новорожденного ребенка, пол которого Райан так и не рассекретил, у супругов есть три дочери — 8-летняя Джеймс, 6-летняя Инес и 2-летняя Бетти.

Presenting the 2022 CNBC Stock Draft Champions:@VancityReynolds and @weareMNTN's Mark Douglas



They join to talk why they chose Netflix and Ford in the draft, recap the ads and marketing landscape after The Super Bowl, and other business ventures they're involved in pic.twitter.com/p9keg7Jwc5