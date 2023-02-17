Жена актера Блейк Лайвли уже показала, как выглядит ее фигура после родов

В воскресенье, 12 февраля, популярная американская актриса Блейк Лайвли опубликовала новое фото без «беременного» животика, тем самим объявив о рождении четвертого ребенка от актера Райана Рейнольдса.

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Звездный отец дал первый комментарий о пополнении в семье. 46-летний исполнитель роли Дэдпула во время интервью программе Power Lunch на CNBC пошутил, что сейчас его дом напоминает зоопарк, и что его офис теперь находится на кухне.

«Здесь зоопарк. Это мой офис здесь. Честно говоря, я, наверное, проведу здесь остаток своей жизни», — в шутку сказал он.

Рейнольдс добавил, что ему и его 36-летней супруге нравится быть родителями. Кроме новорожденного ребенка, пол которого Райан так и не рассекретил, у супругов есть три дочери — 8-летняя Джеймс, 6-летняя Инес и 2-летняя Бетти.

«Послушайте, мы бы не делали это четыре раза, если бы нам это не нравилось. У всех все отлично. Все на самом деле справляются фантастически. Если бы мы не поняли это сейчас, я думаю, у нас были бы большие, большие проблемы», — отметил актер.

Presenting the 2022 CNBC Stock Draft Champions:@VancityReynolds and @weareMNTN's Mark Douglas



They join to talk why they chose Netflix and Ford in the draft, recap the ads and marketing landscape after The Super Bowl, and other business ventures they're involved in pic.twitter.com/p9keg7Jwc5 — Power Lunch (@PowerLunch) February 13, 2023

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