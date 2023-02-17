В воскресенье, 12 февраля, популярная американская актриса Блейк Лайвли опубликовала новое фото без «беременного» животика, тем самим объявив о рождении четвертого ребенка от актера Райана Рейнольдса.

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Звездный отец дал первый комментарий о пополнении в семье. 46-летний исполнитель роли Дэдпула во время интервью программе Power Lunch на CNBC пошутил, что сейчас его дом напоминает зоопарк, и что его офис теперь находится на кухне.

«Здесь зоопарк. Это мой офис здесь. Честно говоря, я, наверное, проведу здесь остаток своей жизни», — в шутку сказал он.

Рейнольдс добавил, что ему и его 36-летней супруге нравится быть родителями. Кроме новорожденного ребенка, пол которого Райан так и не рассекретил, у супругов есть три дочери — 8-летняя Джеймс, 6-летняя Инес и 2-летняя Бетти.

«Послушайте, мы бы не делали это четыре раза, если бы нам это не нравилось. У всех все отлично. Все на самом деле справляются фантастически. Если бы мы не поняли это сейчас, я думаю, у нас были бы большие, большие проблемы», — отметил актер.

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