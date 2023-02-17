Звезда отмечает 42-летие.

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Сегодня, 17 февраля, свой День рождения отмечает популярная американская фотомодель, актриса и светская львица Пэрис Хилтон. Знаменитости исполнилось 42 года. Королева гламура, амбассадор розового цвета и олицетворение эпохи нулевых — все это о Пэрис. Она была иконой стиля, которой хотели все подражать. Благодаря ей появилось новое поколение знаменитостей, которых журналисты именовали it-girls: они не боялись быть собой и делали свою жизнь достоянием общественности.

Пэрис Хилтон / Источник: Getty Images

Все, что носила Хилтон, сразу превращалось в тренд и становилось объектом желания для миллионов модниц по всему миру. Звезде всегда удавалось балансировать между шиком и комфортом. Не меньше, чем платья с глубоким декольте, она обожала спортивные костюмы. Особенно по душе ей были велюровые, которые со временем стали ее визитной карточкой — мы такие с удовольствием носим в 2023-м. Также она ввела в моду бриллиантовые чокеры и джинсы с низкой посадкой.

Пэрис Хилтон / Источник: Getty Images

Поскольку мода все-таки циклична и нулевые опять в тренде, предлагаем вам вспомнить ТОП-10 самых эпатажных выходов Пэрис Хилтон. К слову, за два десятилетия Хилтон доказала, что ее влияние намного мощнее. Хотя бы потому, что многие селебрити из нулевых не смогли удержаться на плаву, в то время как Пэрис продолжает создавать небывалое количество инфоповодов и все еще остается актуальной и востребованной.

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