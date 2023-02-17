Актриса в отношениях с дизайнером Рамоной Агрумой

Всемирно известная австралийская актриса Ребел Уилсон после восьми месяцев романа с женщиной рассекретила, как ее семья отреагировала на ее каминг-аут.

В интервью для подкаста Life Uncut 42-летняя знаменитость призналась, что родственники были рады, что она смогла найти свою любовь в однополых отношениях.

А вот семья возлюбленной Уилсон, дизайнера одежды и украшений Рамоны Агрумы, была не в восторге от такой новости. Поэтому Рамоне было намного сложнее публично объявить о своих чувствах к Ребел.

«Вся моя семья просто потрясающая. Семья Рамоны не была такой принимающей. И поэтому во многих отношениях ей было намного труднее обнародовать новости. Поскольку Рамона не была в поле зрения общественности, ей было намного тяжелее. Как ее партнерше, мне так грустно видеть, что из-за этого произошло с ее семьей. Надеюсь, люди изменят свое отношение к вещам», — поделилась звезда фильмов «Идеальный голос».