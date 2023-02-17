Исполнительница роли Мэрилин Монро призналась, что ей мешает удалить последний аккаунт

Американская актриса кубинского происхождения Ана де Армас рассказала, почему поклонники не смогут найти ее официальные страницы в Интернете. Звезда фильмов «Достать ножи», «Не время умирать» и «Блондинка» в интервью Vanity Fair заявила, что не хочет пользоваться социальными сетями, потому что чувствует, что с ними что-то не так.

34-летняя знаменитость призналась, что все же у нее есть профиль в Инстаграм. По словам Аны, единственное, что удерживает ее от удаления последнего аккаунта — это договоренности с рекламодателями, в частности с модными брендами.

«На данный момент у меня есть только Инстаграм, и я почти не пользуюсь им, потому что чувствую, что в социальных сетях всегда что-то не так. Если бы это зависело от меня, я бы удалила Инстаграм прямо сейчас, но я не могу. Я понимаю, что я не просто актриса. У меня есть другие бренды, с которыми я работаю, и у меня другие обязательства. Это было хорошо для «Блондинки» и для фильмов, о которых я хочу поговорить», — призналась де Армас.

Актриса добавила, что ей для продвижение своей работы нужно делиться своими мыслями или подробностями личной жизни с пользователями Сети, однако ей это дается очень трудно.

«Это сложно, потому что вы чувствуете необходимость поделиться некоторыми личными мыслями или чем-то из своей личной жизни, чтобы поддерживать интерес людей к вам. Вы должны как-то найти баланс, что мне кажется очень трудным», — сказала Ана.