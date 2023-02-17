Кто теперь играет дочь Скотта Лэнга

В четверг, 16 февраля, в украинский кинопрокат вышел третий фильм о Человеке-муравье под названием «Человек-муравей и Оса: Квантомания». В новой киноленте произошла замена исполнительницы роли одного из ключевых персонажей. Речь идет о дочери главного героя Кэсси Лэнг.

В первых двух частях девочку сыграла Эбби Райдер Фортсон. Но по сюжету «Мстителей: финал» Кэсси должна была стать старше на 5 лет. Поэтому в сцене после титров дочь Скотта Лэнга играла уже другая актриса — Эмма Фурман.

Однако в «Квантомании» Эмма не появилась, а вместо нее роль Кэсси исполнила Кэтрин Ньютон. Почему киностудия Marvel решила провести новый кастинг на это роль, не сообщается. Однако, в Сети ходят слухи, что создателям фильма была нужна более узнаваемая актриса.

В списке работ Ньютон можно найти довольно успешные сериалы и фильмы: «Сверхъестественное», «Большая маленькая ложь», «Дичь», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», «Покемон. Детектив Пикачу», «Холостяк Гарри» и другие.

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