В анимационном шоу показали непростые отношения пары с таблоидами

Американский мультсериал «Южный парк» сделал отношения принца Гарри и Меган Маркл со средствами массовой информации одной из тем нового эпизода Worldwide Privacy Tour.

Герцог и герцогиня Сассекские не были названы конкретно, однако новые персонажи шоу уж очень похожи на них. Серия посвящена вымышленному принцу Канады с рыжими волосами и бородой, который недавно выпустил книгу.

Создатели «Южного парка» высмеивали стремление пары к уединению, что совсем не совпадает с их желанием выпускать скандальные мемуары и документальные сериалы о себе на Netflix.

В трейлере к эпизоду вымышленная пара упоминается как «тупой принц и его глупая жена».

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