Президент Украины обратился к гостям мероприятия по видеосвязи

Вечером в четверг, 16 февраля состоялась церемония открытия 73-го Берлинского кинофестиваля, который посвящен солидарности с Украиной. Мероприятие не обошлось без торжественной речи президента Украины Владимира Зеленского.

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На сцене Берлинале-2023 разместили огромный экран, с которого Зеленский обратился к организаторам и гостям кинофестиваля по видеосвязи. В своем обращении президент отметил, что во время войны кино и другие сферы культуры не могут быть вне политики.

«В таких обстоятельствах и в такие времена искусство не может быть нейтральным. Не может быть "вне". Культура в такие времена делает выбор. Выбирает сторону. И или разными способами говорит свое слово, чем борется и противодействует злу, или не замечает и молчит, чем фактически ему помогает», — сказал он.

Зеленский поблагодарил Берлинский кинофестиваль за недопуск к конкурсу фильмов, снятых при поддержке России, и медийных персон, которые являютя поклонниками политики Кремля.

«Мы ценим это и благодарны за это. Это действительно важно. Это не формальность, это немаловажный символ. Мы благодарны за поддержку Украины, внимание к Украине, солидарность с Украиной. Доказательство тому – официальный значок для участников и гостей Берлинале — Золотой Медведь, ставший в этом году сине-желтым», — отметил Владимир.

Напомним, что кинофестиваль пройдет с 16-го по по 26-е февраля. Победители Берлинале-2023 будут объявлены 25 февраля.

На мероприятии покажут шесть украинских фильмов: «Железные Бабочки» Романа Любого, «Ты меня любишь?» Тони Ноябревой, «Просыпаясь в тишине» Милы Жлуктенко и Даниэля Асади Фаэзи, «Мы не погаснем» Алисы Коваленко, «Это свидание» Надежды Парфан, «Восточный фронт» Виталия Манского и Евгения Титаренко.

Кроме того, в Берлинале примут участие два иностранных фильма об Украине — польско-немецкая кинолента W Ukrainie и документалка Шона Пенна Superpower.

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