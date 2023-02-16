После окончания фильма знаменитость сбросила около 35-ти килограмм

Популярная австралийская актриса Ребел Уилсон, которая несколько лет назад ошеломила фанов результатами своего похудения, впервые рассказала, почему не занялась своей фигурой раньше. 42-летняя кинозвезда в новом интервью заявила, что на самом деле ей не разрешали избавляться от лишних килограммов.

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Во время выступления в подкасте Call Her Daddy Ребел призналась, что в одном из ее контрактов был пункт, где ей нельзя было худеть больше, чем на 10 фунтов (около 4,5 килограмм). Речь идет об «Идеальном голосе», где Уилсон сыграла Толстую Эми. Актриса появилась во всех трех частях картины в 2012, 2015 и 2017 годах.

«Я не могла сильно похудеть, потому что у меня был контракт на этот фильм. Вы не можете сбросить, не более 10 фунтов, или набрать более 10 фунтов. Да, ты должен оставаться в своем весе. Это прописано в вашем контракте», — поделилась Ребел.

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