Звезда сериала «Ривердейл» в провокационном образе.

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На днях американская актриса Камила Мендес предстала в стильном повседневном образе, главной "звездой" в котором выступил модный бежевый плащ. Отметим, что звезда всегда выглядит на публике скромно и сдержанно, однако своим последним выходом Камила доказала, что умеет удивлять, а порой и шокировать.

Так, знаменитость появилась на показе Coach Fall 2023, который проходил в рамках Недели моды в Нью-Йорке, в максимально откровенном образе. Мендес надела только комплект черного нижнего белья с эффектным бра и высокими трусиками. Надеемся, супермодная кожаная куртка с отложным воротником в винтажном стиле не дала девушке быстро замерзнуть. Также актриса дополнила смелый аутфит лоферами и актуальными аксессуарами: вытянутыми очками и сумкой на плечо.

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