Ведущая запостила видео со своей кухни

Популярная украинская ведущая Леся Никитюк впервые показала свои самые любимые фотографии, которыми она каждый день любуется на кухне. Звезда програм «ЛеМаршрутка» и «Кто сверху?» записала короткое видео для Инстаграм-сторис, где можно рассмотреть, какие снимки висят на ее холодильнике.

На первом фото Леся запечатлена в школьном возрасте в украинском костюме. На втором снимке позировали ее племянницы. Два следующие кадры были сделаны во время фотосессий ведущей, когда она уже была на пике популярности. Кроме того, Никитюк приклеила фото в компании друзей с празднования ее дня рождения. Ролик знаменитость сопроводила песней украинской группы Latexfauna — Lime.

Леся Никитюк показала фото на холодильнике / Источник: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк показала фото на холодильнике / Источник: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк показала фото на холодильнике / Источник: instagram.com/lesia_nikituk

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