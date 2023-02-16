Какое изображение набила звездная мама

Известная американская актриса и режиссер Оливия Уайльд продемонстрировала свои татуировки на руках, которые она посвятила двоим детям от брака со звездой сериала «Тед Лассо» Джейсоном Судейкисом.

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Фотографии с тату 38-летней знаменитости появились на Инстаграм-странице художника-татуировщика Брайана Ву, который работает под творческим псевдонимом Доктор Ву.

На снимках можно увидеть, что на руках Оливии изображено созвездие Весов, намек на знак зодиака ее 6-летней дочери Дейзи, а также колибри и созвездие Тельца в честь ее 8-летнего сына Отиса.

Ву написал в подписи, что он начал работу над тату Уайльд некоторое время назад и теперь «завершает баланс», добавляя несколько элементов к истории актрисы.

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