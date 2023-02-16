Певица выехала из РФ и публично поддержала украинцев

Известная певица Вера Брежнева, которая долгие годы строила карьеру в РФ, сбежала из страны после того, как она напала на Украину. Бывшая солистка группы «ВИА Гра» публично поддержала Украину и занялась волонтерством.

В России Брежневу внесли в список знаменитостей, которым запрещен въезд на 50 лет. А недавно стало известно, что исполнительницу начали вырезать из записей различных телевизионных проектов.

Так, ведущая Ксения Собчак, которая выехала из РФ в Израиль, заметила, что Веру убрали из сериала «Мажор» 2016 года. Об этом она рассказала в своем Телеграм-канале «Кровавая барыня».

Брежнева появилась в роли камео в десятой серии второго сезона. По сюжету эпизода звезда сцены обратилась в полицию за помощью из-за преследователя. Из-за того, что певицу вырезали, смысл серии полностью потерялся.

Собчак добавила, что такой «сокращенный» эпизод «Мажора» сделал телеканал ТВ3, однако на стриминговых платформах серия доступна в полной версии.

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