Всемирно известный американский писатель Стивен Кинг не устает поддерживать Украину на своих страницах в соцсетях. Он неоднократно в Twitter выпускал заявление, в которых осуждал действия российского президента Путина. Даже когда «Король ужасов» публикует твиты на другие темы, он все равно умудряется продемонстрировать свою проукраинскую позицию.

Так, недавно 75-летний Кинг в своем аккаунте решил рассказать о книге своего сына. Он сообщил, что у Оуэна в следующем месяце выходит новый роман под названием «Спящие красавицы». Пользователи Сети заметили, что Стивен рекламировал работу своего наследника в кепке с надписью «Украина». Писатель в очередной раз напомнил о том, что он выступает против войны в нашей стране.

My collaborator on SLEEPING BEAUTIES (who happens to be my son Owen, not Wen) has a new novel coming out next month. It's a firecracker! pic.twitter.com/XNRfJ5MYkF