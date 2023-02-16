Анна Саливанчук показала, как выглядит после операции на носе
Актрисе пришлось вправлять нос после падения
Звезда юмористического сериала «Однажды в Полтаве» Анна Саливанчук провела День святого Валентина на больничной койке. 37-летней украинской актрисе понадобилось хирургическое вмешательство после падения в конце прошлой неделе.
Читай также: «Был для нее костью в горле»: Бедняков вспомнил о совместных съемках с Оксаной МарченкоНа своей странице в Инстаграм в разделе сторис знаменитость показала, как она выглядит после того, как с помощью операции ей вправили нос, и рассказала о своей реабилитации.
«Обещала врачам лежать. Хотя бы три дня буду пытаться. Потому что в носу три турундулы, которые держат кость. Чтобы правильно срослась, нужно лежать», — поделилась Анна.
Также Саливанчук сообщила хорошие новости по поводу своего МРТ головы. После сотрясения мозга на снимке актрисы были обнаружены несколько затемнений. Однако новые обследования показали, что никаких осложнений после падения нет.
«Результат МРТ хороший. Я здорова», — порадовала фанов знаменитость.
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