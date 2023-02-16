Актрисе пришлось вправлять нос после падения

Звезда юмористического сериала «Однажды в Полтаве» Анна Саливанчук провела День святого Валентина на больничной койке. 37-летней украинской актрисе понадобилось хирургическое вмешательство после падения в конце прошлой неделе.

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На своей странице в Инстаграм в разделе сторис знаменитость показала, как она выглядит после того, как с помощью операции ей вправили нос, и рассказала о своей реабилитации.

«Обещала врачам лежать. Хотя бы три дня буду пытаться. Потому что в носу три турундулы, которые держат кость. Чтобы правильно срослась, нужно лежать», — поделилась Анна.

Как Анна Саливанчук выглядит после операции Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Также Саливанчук сообщила хорошие новости по поводу своего МРТ головы. После сотрясения мозга на снимке актрисы были обнаружены несколько затемнений. Однако новые обследования показали, что никаких осложнений после падения нет.

«Результат МРТ хороший. Я здорова», — порадовала фанов знаменитость.

Как Анна Саливанчук выглядит после операции Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Ранее мы писали, что Рианна впервые снялась для обложки глянца с мужем A$AP Rocky и 9-месячным сыном.